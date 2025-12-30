Haberler

ASO Başkanı Ardıç'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, makroekonomik istikrarın sağlanması için yeni yılda yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılından beklentilerini paylaştı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin olağanlaştığı, jeopolitik risklerin belirgin biçimde arttığı ve dengelerin yeniden sınandığı bir yılın geride bırakıldığına dikkati çeken Ardıç, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası etkilerinin reel sektörde güçlü şekilde hissedildiğini bildirdi.

Ardıç, 2026 yılında enflasyonla mücadelenin somut çıktılarının alınacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Makroekonomik istikrarın sağlanması için yeni yılda yapısal reformları hayata geçirmeliyiz. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılının Türkiye ekonomisinde bir reform yılı olacağını belirtmesini son derece kıymetli buluyorum. Yapısal reformlarla desteklenen bir ekonomi politikası kısa vadeli kazanımların ötesine geçerek makroekonomik istikrarı kalıcı olarak tesis edecek, üretim kapasitemizi güçlendirecek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için sağlam bir zemin oluşturacaktır."

Gelecek yıl "ikiz dönüşüm" başta olmak üzere sanayicileri geleceğe hazırlayan proje ve faaliyetleri sürdüreceklerini işaret eden Ardıç, ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı üretim anlayışıyla üyelerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefine kararlılıkla yürüyerek, ülke ekonomisine en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Ardıç, "2026 yılına dair umutlarımız büyük, beklentilerimiz yüksektir. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüyle büyüdüğü, rekabetçiliğini daha artırdığı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine adım adım yaklaştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
500

