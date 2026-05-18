Aslanapa Kaymakamı Tosun, Kureyşler Barajı'nda su ürünleri denetimine katıldı

Kütahya Aslanapa İlçe Kaymakamı İsmail Tosun, Kureyşler Barajı'nda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su ürünleri denetimine katıldı.

Denetim programında, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptuğ Tekeli ile İl Müdürlüğü personeli de yer aldı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, avlanma kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan av araçlarının mevzuata uygunluğu ve yasak avcılığa yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Yetkililer, doğal su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve su ürünleri varlığının korunması amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

