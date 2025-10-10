Aslanapa'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimleri Başladı

Haberler

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde bitki koruma ürünleri bayilerini denetleyerek güvenli satışların sağlanacağını bildirdi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinin denetimleri gerçekleştirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bitki koruma ürünlerinin güvenli ve mevzuata uygun şekilde satışa sunulması için denetimlerin devam edeceğini belirttiler. Açıklamada ayrıca denetimlerin süreceği kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
