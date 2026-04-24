ASKON ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tekstil sektörüne yönelik çalıştay düzenledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), tekstil sektörüne yönelik çalıştay gerçekleştirdi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON ile MYK işbirliğinde düzenlenen stratejik çalıştayda, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni mesleki yetkinlikler alanlarında sektörün önde gelen firmalarıyla kritik adımlar belirlendi.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

"Tekstil Sektöründe Adil, Yeşil ve Dijital Dönüşüm İçin Stratejik Bir Araç Olarak Yetkinlikler Çalıştayı", ASKON Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Başkanı Ahmet Feridun Altınöz ile MYK Başkan Yardımcısı Uğur Tunç'un yönetiminde ASKON Genel Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dijitalleşme, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim ve adil geçiş başlıklarının öne çıktığı çalıştayda, değişen meslek yapılarıyla ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçları ve bunların meslek standartlarına entegrasyonu ele alındı.

Özellikle ikiz dönüşüm olarak tanımlanan dijitalleşme ile sürdürülebilirliğin birlikte ilerlemesi gerektiğinin vurgulandığı çalıştayda, eğitim, sertifikasyon ve kamu-özel sektör işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik somut öneriler geliştirildi.

ASKON ile MYK işbirliğiyle yürütülen çalışmanın, Türkiye tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumunu hızlandıracak stratejik bir adım olduğu değerlendirildi.