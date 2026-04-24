ASKON ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tekstil sektörüne yönelik çalıştay düzenledi

ASKON ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tekstil sektörüne yönelik çalıştay düzenledi
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), tekstil sektörüne yönelik çalıştay gerçekleştirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), tekstil sektörüne yönelik çalıştay gerçekleştirdi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON ile MYK işbirliğinde düzenlenen stratejik çalıştayda, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni mesleki yetkinlikler alanlarında sektörün önde gelen firmalarıyla kritik adımlar belirlendi.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

"Tekstil Sektöründe Adil, Yeşil ve Dijital Dönüşüm İçin Stratejik Bir Araç Olarak Yetkinlikler Çalıştayı", ASKON Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Başkanı Ahmet Feridun Altınöz ile MYK Başkan Yardımcısı Uğur Tunç'un yönetiminde ASKON Genel Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dijitalleşme, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim ve adil geçiş başlıklarının öne çıktığı çalıştayda, değişen meslek yapılarıyla ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçları ve bunların meslek standartlarına entegrasyonu ele alındı.

Özellikle ikiz dönüşüm olarak tanımlanan dijitalleşme ile sürdürülebilirliğin birlikte ilerlemesi gerektiğinin vurgulandığı çalıştayda, eğitim, sertifikasyon ve kamu-özel sektör işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik somut öneriler geliştirildi.

ASKON ile MYK işbirliğiyle yürütülen çalışmanın, Türkiye tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumunu hızlandıracak stratejik bir adım olduğu değerlendirildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Festivale saatler kala tüm konserler iptal edildi, ortalık karıştı
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Festivale saatler kala tüm konserler iptal edildi, ortalık karıştı
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Kız meselesinden cinayet işleyen çocuğa yaşı kadar ceza verildi

Kız meselesinden cinayet işleyen çocuğa yaşı kadar ceza verildi