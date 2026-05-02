ASKON Genel Başkanı Aydın'dan dış ticaret verilerine ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin nisan ayında 25,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik risklere rağmen ihracatta artış ivmesinin korunması, Türk iş dünyasının esnekliğini ve direncini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin nisan ayında 25,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attığını anımsatan Aydın, bu güçlü artışın çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aydın, "Geçen yılın nisan ayına kıyasla bu yıl elde edilen artışın temel nedenleri arasında, kur ve parite etkisi, takvim avantajı, küresel talepteki kısmi toparlanma ve ihracatçılarımızın alternatif pazarlara hızlı adaptasyonu öne çıkmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik risklere rağmen ihracatta artış ivmesinin korunması, Türk iş dünyasının esnekliğini ve direncini ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İhracat artışının arkasındaki sektörel katkılara da vurgu yapan Aydın, otomotiv, kimya, elektrik-elektronik ve çelik gibi lokomotif sektörlerin güçlü performans sergilemesinin toplam ihracatı yukarı taşıdığını ve 26 sektörün tamamında artış yaşanmasının büyümenin tabana yayıldığını gösterdiğini belirtti.

"Körfez pazarında martta yaşanan daralmanın ardından nisanda yüzde 15,6'lık artışın yakalanması önemli"

ASKON Genel Başkanı Aydın, Körfez ülkelerine ihracatta yeniden yükseliş trendine girilmesini de değerlendirerek, Körfez pazarında mart ayında yaşanan daralmanın ardından nisan ayında yüzde 15,6'lık artışın yakalanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Aydın, bu durumun firmaların krizlere karşı hızlı refleks geliştirebildiğini ve ticari ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

İhracat artışının Türkiye ekonomisine katkılarına değinen Aydın, "İhracattaki bu yükseliş, büyüme, istihdam ve cari denge açısından son derece kritik bir rol oynamaktadır. Artan ihracat, üretim hacmini destekleyerek sanayi kapasitesinin daha etkin kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda döviz gelirlerimizi artırarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte yeni ihracatçı firmaların sisteme dahil olması, ekonomik tabanın genişlemesi açısından da son derece kıymetlidir." açıklamasında bulundu.

Aydın, sürdürülebilir ihracat artışı için katma değerli üretim, dijitalleşme ve yeni pazarlara açılımın önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte bu ivmenin korunması için yüksek katma değerli üretime odaklanmalı, markalaşmayı güçlendirmeli ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmeye devam etmeliyiz. Finansmana erişim, maliyet yönetimi ve rekabet gücünün artırılması da bu sürecin temel unsurları olacaktır. ASKON olarak ihracatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Türk iş dünyası olarak hedefimiz, küresel ticarette daha güçlü bir konuma ulaşmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına kalıcı katkılar sağlamaktır. Nisan ayında elde edilen bu başarı, yıl geneline dair umutlarımızı artırmıştır."