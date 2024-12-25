Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Asgari ücret tartışmalarına dair çarpıcı açıklamalar yapan Pehlivanoğlu, bölgesel asgari ücretin sosyal adaletsizlik algısını artırabileceğini ve yaşam maliyetinin bölgelere göre büyük farklılıklar gösterdiğini vurguladı.

Haberler.com'a konuk olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, asgari ücretin saatlik ve bölgesel uygulanabilirliği, sosyal adalet üzerindeki etkileri ve yaşam maliyetine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada

"SAATLİK ÜCRET YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR İÇİN PRATİK ÇÖZÜM"

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, saatlik ücret uygulamasının özellikle yarı zamanlı çalışanlar için daha esnek ve pratik bir çözüm sunduğunu belirtti. Ancak bu sistemin kayıt dışılık sorununu daha karmaşık bir hale getirebileceğini ifade etti. Ayrıca, tüm çalışanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET SOSYAL ADALETSİZLİK ALGISI YARATABİLİR"

Bölgesel asgari ücret konusuna değinen Pehlivanoğlu, yaşam maliyetinin bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi. Bölgesel asgari ücretin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu belirten Pehlivanoğlu, bu durumun sosyal adaletsizlik algısını artırabileceğini ve çalışanlar arasında iş değeri sorunları ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEKLER SAĞLANMALI"

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, asgari ücretlilere yönelik gıda, ulaşım ve barınma desteklerinin sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, ücretsiz eğitim programları ile çalışanların gelişiminin desteklenebileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın olası faiz kararlarına da değinen Pehlivanoğlu, faizlerin düşmesi durumunda döviz kurlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada
Haberler.com / Şevval Çelik - Ekonomi
img

28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
img

Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
11 kişinin öldüğü patlamada sorumlular için harekete geçildi
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.