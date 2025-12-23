Haberler

Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi
Milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği karar çıktı. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni tutarla birlikte devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de belli oldu.

  • 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 33 bin 30 TL'ye, net 28 bin 75 TL'ye yükseltildi.
  • 2026 yılında devletin işverenlere verdiği asgari ücret desteği bin 270 TL'ye yükselecek.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE ARTTI

Öte yandan söz konusu zamla birlikte devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de belli oldu. Bakan Işıkhan, 2025 yılında 1.000 TL olarak uygulanan desteğin 2026 yılında bin 270 TL'ye yükseleceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış ve tutar 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Bu rakamla birlikte devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 TL'den 1.000 TL'ye çıkarılmıştı.

