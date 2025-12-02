Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yakın Zamanda Toplanacak

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sosyal diyaloğun önemli bir mekanizması olduğunu vurguladı ve tüm tarafların masada yer almasının önemini belirtti. Komisyon görüşmelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Işıkhan komisyon görüşmelerini yakın zamanda başlatacaklarını belirterek, "Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Komisyona işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in katılmamasına yönelik soruları da yanıtlayan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" dedi.

"Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz"

Işıkhan, Komisyon görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümetten oluşan üç kesimi de görmek istediklerini dile getirerek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

