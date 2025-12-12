Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleştirildi: Komisyon ikinci toplantı için 18 Aralıkta bir araya gelecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı tarihi ise 18 Aralık olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında gerçekleştirildi. İkinci toplantının tarihi ise 18 Aralık olarak kararlaştırıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında çalışma takviminin ele alındığı ilk toplantıda, komisyonun ikinci toplantısı ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. - ANKARA