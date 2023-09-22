ASELSAN, TAIS ve STM arasında MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki sözleşmesi imzalandı

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli 205 milyon avro ve 2 milyar 330 milyon 584 bin TL olarak belirlendi ve teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN ile TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı arasında "MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki" kapsamında sözleşme imzalandı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında 22 Eylül'de, ASELSAN payı toplam bedeli 205 milyon avro ve 2 milyar 330 milyon 584 bin TL tutarında olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.