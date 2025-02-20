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ASELSAN GÖKTAN Projesi ile TOLUN Mühimmatını Geliştirdi

ASELSAN GÖKTAN Projesi ile TOLUN Mühimmatını Geliştirdi
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ASELSAN, GÖKTAN Projesi kapsamında TOLUN mühimmatının karadan karaya vuruş kabiliyetini başarılı bir şekilde test etti. GÖKTAN Sistemi, hedeflere tam isabetle ulaşabilen yeni atış kabiliyetleri sunuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, ürün gamına GÖKTAN Sistemi'ni de ekledi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletiminin yanı sıra test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliği bulunuyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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