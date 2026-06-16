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Aselsan ile SSB 780 milyon avroluk anlaşma imzaladı

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euro değerinde sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2028-2032 yılları arasında yapılacak.

Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı

Projeyle ilgili teslimatlar 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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