ASELSAN 442,5 milyon dolarlık radar ve İHA karşı tedbir ihracat sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından uluslararası bir anlaşmanın imzalandığını duyuruldu. Açıklamada, uluslararası bir müşteriyle radar, insansız hava aracı (İHA) karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam 442,5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı