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ASELSAN 442,5 milyon dolarlık radar ve İHA karşı tedbir ihracat sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN 442,5 milyon dolarlık radar ve İHA karşı tedbir ihracat sözleşmesi imzaladı Haber Videosunu İzle
ASELSAN 442,5 milyon dolarlık radar ve İHA karşı tedbir ihracat sözleşmesi imzaladı
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ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, şirketin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

ASELSAN radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından uluslararası bir anlaşmanın imzalandığını duyuruldu. Açıklamada, uluslararası bir müşteriyle radar, insansız hava aracı (İHA) karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam 442,5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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