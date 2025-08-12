Asansör Montajına Yeni Denetim Düzenlemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, asansör montajını yapanlar için yeni denetim ve yaptırım düzenlemeleri getirdi. Artık montajcılar, ürün güvenliği kanunlarına uymak zorunda olacak.

Asansörlerin montajını yapanlar da artık bu ürüne yönelik denetimler kapsamında yaptırımla karşılaşabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlendi.

Buna göre, asansör monte eden, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun kapsamında "imalatçı yükümlülüklerine" tabi olacak. Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde, tespit edilen aykırılığa ilişkin kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
