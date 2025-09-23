Haberler

Arzum'da Yönetim Değişikliği: Musa Yılmaz Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Arzum'da Yönetim Değişikliği: Musa Yılmaz Genel Müdür Yardımcısı Oldu
Arzum, yurt içi satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığına Musa Yılmaz'ı atadı. Yılmaz, daha önce Arzum'da birçok görevde bulunmuş ve şirketin pazardaki konumunu güçlendirmek için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Arzum'un, Yurt İçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Musa Yılmaz getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, satış organizasyonunu güçlendirme hedefiyle gerçekleştirilen atama kapsamında, 1993-2008 arasında Arzum'da çeşitli görevlerde bulunan Yılmaz, yeniden şirket bünyesine katıldı.

Satış direktörlüğü görevini daha önce Arzum'da yürüten Yılmaz, kariyerine 1993'te başladı. FELIX markasında genel müdürlük ve Schafer'da satış direktörlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, bayi ve franchise yapılanmaları, çok kanallı satış sistemlerinin oluşturulması ve satış bütçesi yönetimi gibi alanlarda deneyim kazandı.

Yılmaz'ın, Arzum, Arzum OKKA ve FELIX markalarının satış yapılanmalarının geliştirilmesine ve şirketin pazardaki konumunun güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
