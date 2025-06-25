Artvin Valisi Ergün, Orman Ürünleri Tesisini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Ergün, Orman Ürünleri Tesisini Ziyaret Etti
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Artvin Valisi Turan Ergün, Ormanlı köyündeki orman ürünleri işleme tesisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve istihdama katkılarından dolayı teşekkür etti.

Artvin Valisi Turan Ergün, orman ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.

Merkeze bağlı Ormanlı köyündeki üretim tesisinde incelemelerde bulunan Ergün, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ergün, ilin ekonomik kalkınmasına ve bölge istihdamına katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

İşçilerle sohbet gerçekleştiren Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Ekonomi
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