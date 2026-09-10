Arsuz’da balıkçı barınağında yenileme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan Işıklı Konacık Balıkçı Barınağı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, barınakta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden devam eden ve planlanan yatırım programları hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırımın, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ve bölgedeki ekonomik hareketliliğin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı