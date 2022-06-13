'Aronya' üreticiye alternatif olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Konyaaltı ve Gazipaşa ilçelerinde tüm dünyada "süper meyve" olarak tanınan aronya bitkisi çiftçilere dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek ve hibe sağlamak için çalışmalar yürütülüyor. Konyaaltı ve Gazipaşa'da dağıtılan aronya fidanları ile birlikte tarımda yeni bir ürünün ekonomiye kazandırılmasına çalışılıyor.

Fidanlar yaylada toprakla buluştu

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ve Gazipaşa ilçelerinde üreticilere katma değeri ve antioksidan seviyesi yüksek olan 2 bin aronya meyvesi fidanı dağıtıldı. Konyaaltı Doyran Mahallesi ve Gazipaşa ilçesinde çiftçilere uygulamalı eğitim verilerek fidanların dikimi, bakımı ve hasadı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ardından aronya fidanları toprakla buluşturuldu.

"Hem vitamini hem de pazar değeri yüksek"

Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, aronya meyvesinin Türkiye açısından yeni bir ürün olduğunu belirterek, vitamin ve mineraller açısından olduğu kadar pazar değerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Parlak, şu bilgileri verdi:

"Aronya tüm dünyada 'Süper meyve, sağlık meyvesi' olarak anılıyor. Katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki. Ekiplerimiz tarafından iklim ve toprak numuneleri inceledikten sonra dikime uygun alanlar belirlendi. Konyaaltı ve Gazipaşa yaylalarında üretim yapmak isteyen çiftçilere aronya fidanı desteği sağladık. Diğer üreticilere örnek teşkil edecek. Kışları serin ve soğuk geçen yerlere gayet uygun bir bitki. Vitamin ve minareler açısından insan sağlığına ve beslenmesine katkısı büyük. 3 ila 4 yıl içerisinde verime yatıyor. Üreticilerin daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlayacak. İklim ve toprak yapısı olarak da birçok yerde yetiştiriciliği yapılabilir."

"İlk hasatı Başkan Böcek'e göndereceğim"

Konyaaltı Doyran Mahallesi'ne bağlı Seklik Yaylası'nda çiftçilik yapan Emine Özcan, aronya bitkisini Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimleri sayesinde öğrendiğini belirterek, "Eğitimlerde bize bitkiyi öğretip tavsiye ettiler. Ekonomik değerinin yüksek, sağlıklı vitaminli bir ürün olduğunu ve kazancımıza katkı sağlayacağını söylediler. Denemek istedik, tarlamızı hazırladık. Bugün bize verilen fidanların dikimini yapıyoruz. İnşallah yaylamızda aronya yetiştirir, diğer çiftçilere örnek oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'ten de Allah razı olsun. Çünkü biz bu fidanları bulup alıp dikemezdik. Bu diktiğimiz fidanlardan olacak ilk ürünleri de Muhittin Böcek Başkanımıza şifa olsun diye göndereceğiz" diye konuştu.

Domates yerine aronya yetiştirecek

Aronya bitkisine Büyükşehir Belediyesi sayesinde ulaştığını söyleyen Doyran Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cemal Öztürk, "Önceden domates yetiştiriyordum. Ancak aronyanın daha verimli olduğunu öğrendim. Deneyip yetiştireceğim. Başkanımız Muhittin Böcek fidanlarımızı göndermiş, Allah bin kere razı olsun" dedi.

"Çiftçiye yeni gelir kaynağı"

Doyran Mahalle Muhtarı Muharrem Akman da Aronya bitkisinin mahallelerinde ilk defa yetiştirileceğini söyleyerek, "Aronya'nın çok faydalı ve ekonomik değerinin yüksek bir bitki olduğunu öğrendik. Çiftçilerimize yeni bir gelir kaynağı olacak. İnşallah yetiştirmeyi başarırız ve çiftçilerimize büyük bir katkı sağlar. Fidanları bizlere gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi