İSTİB'in Altın Tohumlar Toplantısı'nda aronya meyvesi konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen Altın Tohumlar Toplantısı'nda aronya meyvesi ele alındı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, aronyanın besin değeri açısından dikkati çekici bir ürün olduğunu belirterek, aronyanın polifenol içeriğine sahip en yüksek meyve olduğunu kaydetti.

Aronyadaki antioksidan miktarının, çilek, yaban mersini gibi güçlü meyvelerden daha yüksek olduğunu gösteren araştırmaların bulunduğuna dikkati çeken Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle aronya fırsatlar barındıran bir üründür. Ancak her üründe olduğu gibi aronyada da üretimin tek başına artması yeterli değil. Asıl mesele nasıl değerlendirildiğidir. Bu ürünü markalaştırmazsak, işleme ve ticaret boyutunu güçlendirmezsek, potansiyelin büyük bir kısmını kaçırmış oluruz. Bunu başarmanın yolu, tarladan başlayan emeği küresel raflara taşıyacak güçlü bir değer zinciri kurmaktan geçiyor."

"Sanayide ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca yüzde 10'unu üretiyoruz"

Moderatörlüğünü İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen'in üstlendiği toplantıda konuşan Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, aronyanın besin değeriyle öne çıkan bir meyve olduğunu ifade etti.

Türkiye'de aronyanın yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Boz, çalışmaların ilk Yalova'da başladığını, sonrasında hızlı bir şekilde üretimin yaygınlaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an sanayide ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca yüzde 10'unu üretiyoruz. Yani doğru türde ve kaliteli aronya ürettiğinizde alıcısı var. Ancak birçok yüksek katma değerli tarım ürününde yaşanan sorun aronyada da yaşanıyor. Sosyal medyada sorumsuzca yapılan paylaşımlar çiftçiyi yanıltıyor. Afaki gelirler vadeden paylaşımlar nedeniyle çiftçi yüksek beklentiye kapılıyor ve hatalı ekimler yapıyor. Tabii bu da tarıma zarar veriyor. Her üründe olduğu gibi aronyada da başarı ancak doğru bölgede, doğru toprağa, doğru ürünü ekip doğru bakım ve hasatla mümkün. Eğer bu süreç doğru işletilmezse, ürün kalitesi ve verimlilik yeterli olmaz, sonuçta da çiftçi zarar eder."

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ziraat yüksek mühendisi Fatih Erbaş, aronyanın adaptasyon kabiliyeti yüksek bir meyve olduğunu ancak toprak analizi gerektirdiğini belirtti.

Erbaş, "Aronya Akdeniz Bölgesi dışında her bölgede yetiştirilebilir ancak verimlilik açısından seçici bir yapıya sahiptir. Yani aronyanın her koşulda yetişebiliyor olması, her zaman verimli olacağı anlamına gelmiyor. Verimlilikte en belirleyici unsurlar toprak ve iklimdir. İkinci yıldan itibaren meyve vermeye başlar, dördüncü yılda ise tam verime ulaşır." bilgisini verdi.

"Kaliteli ürün elde edilmesi halinde iç piyasaya aronya satışında sorun olmaz"

Aronya yatırımcıları ve üreticileri Aylin Kalafatoğlu ve Mehmet Mustafa Baran ise aronyanın ekonomik değerine vurgu yaptı.

Aronya üretimi konusunda kalite ve çeşitlilik açısından Türkiye'nin diğer ülkelerin gerisinde olmadığını belirten Kalafatoğlu, "Bugün yirmi farklı işlenmiş ürün raflarımızda yer alıyor. Ancak Türkiye'deki fiyatlar dünya seviyesinin çok üstünde. Bunun temel nedeni şişirilmiş beklentiler. Fiyatların yüksek olması uluslararası rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Baran ise kaliteli ürün elde edilmesi halinde iç piyasaya aronya satışında sorun olmayacağını belirterek, "Ancak aronya üretimine karar verdiğinizde ilk yapmanız gereken pazarı bulmaktır. Eğer nereye satacağınızı bilmiyorsanız, aronya üretmek bir risk. Alıcınızı bulduğunuzda hatalı ürün seçimi dahil birçok sorunu baştan çözüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.