TAB ile MYK'den arıcıların meslek standardına ilişkin işbirliği

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan işbirliği protokolünün, arıcılık sektörünün kurumsallaşması ve mesleki niteliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Birlikten yazılı açıklamaya göre, TAB ile MYK arasında, kurumda gerçekleştirilen törenle işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole, MYK Başkanı Aşkın Tören ile TAB Başkanı Demir tarafından imza atıldı.

Demir, protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede, arıcılık mesleğinin ilk kez kapsamlı ve detaylı ulusal meslek standardına kavuşacağını belirterek, "Protokol, arıcılık sektörünün kurumsallaşması ve mesleki niteliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Bu protokolle, arı yetiştiriciliği mesleğinin görev tanımı, bilgi, beceri ve yetkinlik çerçevesi net şekilde ortaya konulacak. TAB olarak, sektörü temsil kabiliyeti yüksek, alanında uzman isimlerden oluşan komisyon kuracağız. Hazırlanacak taslak metin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulacak ve süreç katılımcı bir anlayışla yürütülecek. Böylece mesleğimiz hem kurumsal hem de hukuki açıdan güçlü bir zemine kavuşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalar kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirileceğini ifade eden Demir, uygulamaya yönelik yazılı ve görsel materyallerin hazırlanarak MYK'ye sunulacağını aktardı.

Demir, Ulusal Meslek Standardının özellikle uzun yıllardır mesleğini icra eden ancak bilgi ve becerilerini resmi olarak belgelendiremeyen arıcılar açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bu standart sayesinde arıcıların, sahip oldukları mesleki yeterlilikleri resmi olarak belgelendirme imkanına kavuşacağına dikkati çeken Demir, hazırlanacak standard ile mesleğin kamuoyu nezdinde görünürlüğünün artırılmasının, arı yetiştiricilerinin destekleme sistemleri içerisine dahil edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.