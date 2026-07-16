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Arıcılar, Devlete Kovan Başına 100 Lira Ücret Ödenmesine İlişkin Düzenlemeye Tepkili

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle arıcılardan kovan başına 100 lira 'Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli' alınması, üreticilerin maliyetlerini artırarak bal üretimini olumsuz etkileyebilir.

(MUĞLA) - Arıcılar, Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün bal ormanları ve arı konaklama noktalarında faaliyet gösteren arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli" alınmasına yönelik uygulamanın maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Bal Ormanları ve Orman Alanlarında Yürütülecek Arıcılık Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ"i kapsamında, ormanlık alanlarda konaklayan arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli" tahsil edilmesi öngörülüyor.

Bu bedel, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi bütçesindeki "Hayvansal Ürünler, Bal Ormanları ve Arıcılık Gelirleri" hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Sektör temsilcileri, düzenleme nedeniyle 500 kovanı bulunan bir arıcının 50 bin lira, bin kovanı bulunan bir üreticinin ise 100 bin lira ek ödeme yapması gerekeceğine dikkati çekerek, bunun özellikle gezgin arıcılık yapan üreticilerin maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceğini ifade etti.

Üreticiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle sektörün zaten zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yeni ücretlendirme yapılmasının bal üretimini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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