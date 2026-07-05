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Bakan Yumaklı, "Arı Zehrinin Toplanmasına İlişkin Yönetmelik" hakkında değerlendirmede bulundu Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arı zehri üretimine ilişkin yeni yönetmelikle üreticilerin gelirinin artacağını ve Türkiye'nin apiterapi alanında uluslararası rekabet gücünün zirveye taşınacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Arı Zehrinin Toplanmasına İlişkin Yönetmelik"le ilgili, "Üreticilerimizin gelir seviyesini doğrudan yükseltecek, ülkemizin apiterapi alanındaki uluslararası rekabet gücünü zirveye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliği değerlendirdi.

Yönetmelikle, apiterapi sektöründeki ürün çeşitliliğinin geliştirileceğine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin gelir seviyesini doğrudan yükseltecek, ülkemizin apiterapi alanındaki uluslararası rekabet gücünü zirveye taşıyacağız. Katma değeri yüksek bu yeni üretim alanı, arıcılığımızı çok daha ileri bir noktaya taşıyacak. Üreticilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun."

Öte yandan, Yumaklı'nın paylaşımda yer alan bilgiye göre, düzenlemeyle arı zehri üretimi kayıt altına alınacak, üretim ve kalite standartları belirlenecek.

Üreticilerin teknik yönden ve eğitim faaliyetleriyle desteklenmesini de içeren düzenlemeyle, arı ürünlerinde güvenilirlik ve izlenebilirlik artırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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