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Ardahan Üniversitesi Rektörü: 'Türkiye Yetişmiş İnsanı İsraf Ediyor'

Ardahan Üniversitesi Rektörü: 'Türkiye Yetişmiş İnsanı İsraf Ediyor'
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Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, uluslararası düzeyde kaliteli eğitim hedefleri doğrultusunda Türkiye'deki insan israfını eleştirerek, üniversitenin yenilikçi ve işbirlikçi bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, "Türkiye yetişmiş insanını en kolay israf eden bir ülke. Türkiye kadar insanlarını israf eden bir ülke dünyada yok"dedi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, rektörlük görevine atanmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emiroğlu, Ardahan Üniversitesine uluslar arası düzeyde hocalar getirerek kaliteyi artımayı hedeflediklerini söyledi.

Emiroğlu, "Ardahan'ın kalkınmasında ve bölgesel gelişiminde lokomotif rol oynayan üniversiteyi, ulusal ve uluslararası platformlarda daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu kapsamda üniversitemizde ekip ruhunu tesis etmeyi ve tüm paydaşlarla uyum içinde çalışmayı amaçlıyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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