Savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonları açıklandı

Savunma ve havacılık sanayisinin 2025 ihracat şampiyonu ARCA Savunma oldu.

5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında geçen yıl ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri verildi.

Ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün takdim etti.

Buna göre, sektörün 2025 yılında en fazla ihracat yapan firması ARCA Savunma oldu.

ARCA'yı sırasıyla Baykar, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, Otokar, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri ve Alp Havacılık izledi.

Askeri elektronik sistemler, radarlar, simülatörler kategorisinde ASELSAN birinci, Boğaziçi Savunma ikinci oldu.

Askeri deniz platformları kategorisinde ASFAT birinci, HAVELSAN ikinci, Meteksan Savunma üçüncü sırada yer aldı. KOBİ düzeyinde AKANA Deniz Teknolojileri ödüllendirildi.

Kara araçları kategorisinde Otokar birinci, Nurol Makina ikinci, BMC üçüncülük ödülü aldı. KOBİ düzeyinde MENATEK ödüle ulaştı.

Hava taşıtları ve motorları ile parçaları kategorisinde TUSAŞ birinci, TEI ikinci, Alp Havacılık üçüncü oldu. KOBİ düzeyinde AKSA İleri Kompozit ödül aldı.

İnsansız hava araçları kategorisinde Baykar birinci, TUSAŞ ikinci, STM üçüncü sırada yer aldı. BMS ise KOBİ düzeyinde ödüllendirildi.

Roket ve akıllı füze sistemleri kategorisinde ROKETSAN birinci oldu. Sinerji Yüksek Teknoloji ise KOBİ ödülünü aldı.

Silah sistemleri ve mühimmat kategorisinde ARCA Savunma birinci, Samsun Yurt Savunma ikinci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ üçüncülük ödülüne uzandı. KOBİ ödülü, Bahtiyar Av Malzemelerine verildi.