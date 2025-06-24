Arapgir'de Zirai Don Üzüm Bağlarını Vurdu, Üreticilerin Umudu Yapraklar Oldu

Arapgir'de Zirai Don Üzüm Bağlarını Vurdu, Üreticilerin Umudu Yapraklar Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Nisan ayındaki zirai don, üzüm bağlarında büyük zarar yaratırken, çiftçiler üzüm yapraklarına yönelerek yeni bir gelir kaynağı yaratmaya çalışıyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Nisan ayında etkili olan zirai don, başta üzüm bağları olmak üzere birçok meyve ağacında büyük zarara yol açtı. Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan ilçede, coğrafi işaret tesciline sahip Arapgir Köhnü üzüm bağları da dondan nasibini aldı.

Zirai don nedeniyle bu yıl üzümde ciddi oranda ürün kaybı yaşayan üreticiler, gözlerini bağlardaki yapraklara çevirdi. Özellikle sarma yapımında tercih edilen ve aromasıyla öne çıkan Köhnü üzümünün yaprakları, üreticilerin yeni umudu oldu.

Piyasada kilosu 300 ila 350 lira arasında alıcı bulan üzüm yaprakları, üreticilere önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Meyveden beklediğini alamayan çiftçiler, yaprak satışlarıyla sezonu ekonomik anlamda dengelemeyi hedefliyor.

Arapgir'de son yıllarda üzüm yaprağına olan talebin arttığını belirten üreticiler, yaprağın hem lezzeti hem de dayanıklılığıyla ön plana çıktığını ifade ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.