Arapgir'de Zirai Don Üzüm Bağlarını Vurdu, Üreticilerin Umudu Yapraklar Oldu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Nisan ayında etkili olan zirai don, başta üzüm bağları olmak üzere birçok meyve ağacında büyük zarara yol açtı. Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan ilçede, coğrafi işaret tesciline sahip Arapgir Köhnü üzüm bağları da dondan nasibini aldı.

Zirai don nedeniyle bu yıl üzümde ciddi oranda ürün kaybı yaşayan üreticiler, gözlerini bağlardaki yapraklara çevirdi. Özellikle sarma yapımında tercih edilen ve aromasıyla öne çıkan Köhnü üzümünün yaprakları, üreticilerin yeni umudu oldu.

Piyasada kilosu 300 ila 350 lira arasında alıcı bulan üzüm yaprakları, üreticilere önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Meyveden beklediğini alamayan çiftçiler, yaprak satışlarıyla sezonu ekonomik anlamda dengelemeyi hedefliyor.

Arapgir'de son yıllarda üzüm yaprağına olan talebin arttığını belirten üreticiler, yaprağın hem lezzeti hem de dayanıklılığıyla ön plana çıktığını ifade ediyor. - MALATYA