Araç sahiplerini sevindiren gelişme! Motorinden sonra bir indirim de benzine geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,18 liraya kadar düşecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, LPG ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

77 KURUŞLUK İNDİRİM

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,92 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 1.56 kuruşluk indirimin uygulandığı motorin grubunda ise yeni bir zam ya da indirim beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.