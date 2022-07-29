Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Haberler

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Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde art arda gelen indirim haberleri sonrası bu geceden itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 liradan, Ankara'da ise 11,35 liradan satılacak.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Günlerdir art arda gelen indirim haberleri araç sahiplerini keyiflendirirken bu gece yarısından LPG'ye gelmesi beklenen fiyat artışı ise biraz olsun tat kaçıracak. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zamların pompaya yansımasıyla İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 lira, Ankara'da 11,35 lira ve İzmir'de ise 11,03 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Lpg Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Tfx -Tr:

lpgye hiç indirim gelmediki

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Serdar Sekman:

Şimdi Herkes aynı Şarkıyı söylüyor Kendimiz ettik Kendimiz Bulduk Bilseydik oy vermezdik Bu iktidara

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ÖNDER ÇELİK:

BİZE BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY SÖYLEYİN

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