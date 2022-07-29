Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİMLERİN ARDINDAN BU KEZ ZAM YOLDA

Günlerdir art arda gelen indirim haberleri araç sahiplerini keyiflendirirken bu gece yarısından LPG'ye gelmesi beklenen fiyat artışı ise biraz olsun tat kaçıracak. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRADAN SATILACAK?

Zamların pompaya yansımasıyla İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 lira, Ankara'da 11,35 lira ve İzmir'de ise 11,03 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.