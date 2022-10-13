Araç sahipleri bir nebze de olsa rahatlayacak! Motorine 2 lira 13 kuruş indirim geldi

Brent petroldeki düşüş sonrası son 1 haftada 4 kez zamlanan motorine, bu kez büyük bir indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

Brent petrol, 80 dolar seviyesinden 100 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından akaryakıta son 1 haftada 4 kez zam gelmişti. Ancak brent petrolün tekrar düşüşe geçmesi ve 90 dolar seviyelerine inmesinin ardından motorine büyük bir indirim geldi.

MOTORİNE 2 LİRA 13 KURUŞ İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

Son bir haftada akaryakıta üst üste zam gelmişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de motorine 1 lira 54 kuruş, 11 Ekim'de ise 1 lira 39 kuruş artmıştı.