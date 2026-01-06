Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren TÜVTÜRK araç muayene ücretlerinde 2026 tarifesi belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre yapılan artış kapsamında 2025'te yüzde 43,93 olan zam oranı, 2026 için yüzde 25,49 olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte otomobilden ağır vasıtaya kadar tüm araç gruplarında muayene ücretleri yükselirken, egzoz ölçüm bedeli ve muayenesiz araç kullanma cezası da arttı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yeni tarifeye göre; otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların araç muayene ücreti 3 bin 288 TL oldu. Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi 1 bin 624 TL olarak belirlendi. Araç muayenesi ile birlikte yapılması halinde ise toplam ücret 4 bin 110 TL'ye çıktı.

AĞIR VASITA MUAYENESİ 4 BİN 446 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçlar için muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükseldi. Yola elverişlilik muayenesi 2 bin 223 TL olurken, iki muayenenin birlikte yapılması halinde toplam ücret 5 bin 557 TL olarak uygulanacak.

MOTOSİKLET VE TRAKTÖRÜN MUAYENESİ BİN 674 TL

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için araç muayene ücreti ise bin 674 TL'ye çıkarıldı.

EGZOZ ÖLÇÜM ÜCRETİ 460 TL

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL olarak belirlenirken, bu bedel araç sahiplerinin toplam maliyetini daha da artırdı.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI DA YÜKSELDİ

Düzenleme yalnızca muayene ücretleriyle sınırlı kalmadı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da yeniden değerleme oranı sonrası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.