Araç Kiralama Şirketleri Vergi Avantajlarından Yararlanmak İstiyor

AVEC Rent a Car Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Siso, araç kiralama şirketlerinin turizm ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, diğer turizm firmalarıyla aynı vergi avantajlarından yararlanmak için yasal düzenleme talep etti.

AVEC Rent a Car İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Siso, araç kiralama şirketleri olarak diğer turizm firmalarıyla aynı vergi avantajları ve desteklerden yararlanmak istediklerini söyledi. Dr. Siso, "Araç kiralama şirketleri, turizm ekosisteminin kritik halkalarındandır. Turizmde havayolları, oteller, seyahat acenteleri ve rehberlik hizmetleri 'hizmet ihracatçısı' statüsünden yararlanırken, aynı ekosistemde faaliyet gösteren araç kiralama şirketleri bu kapsamın dışında tutuluyor. Yurt dışı kaynaklı dijital platformlar üzerinden rezervasyon alan, döviz bazlı gelir elde eden araç kiralama firmalarının da hizmet ihracatçısı kapsamına alınması gerekiyor" dedi.

Dr. Siso, "Hizmet İhracatçıları Birliği verilerine göre, turizm sektöründe dört ana alan hizmet ihracatçısı olarak tanımlanıyor; havacılık, seyahat acenteleri, oteller ve turist rehberliği. Ancak dünya genelinde turizm ekosisteminin vazgeçilmez parçası kabul edilen araç kiralama hizmetleri bu listede yer almıyor. Avec Rent a Car olarak, Booking, Expedia, Rental Cars gibi uluslararası platformlarla çalışıyor, beş kıtadan müşteriye hizmet veriyoruz. Bu müşterilerden elde ettiğimiz döviz gelirleri, tıpkı diğer turizm hizmetleri gibi ülke ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Hizmet ihracatçısı statüsünün sadece vergi avantajı anlamına gelmediğini belirten Dr. Siso, "KDV ve kurumlar vergisi istisnalarının yanı sıra, turizm tanıtım destekleri, Eximbank'tan sağlanan düşük maliyetli krediler ve çeşitli teşvik programları bu statünün beraberinde getirdiği imkanlar arasında. Araç kiralama sektörü ise bu desteklerin dışında kalıyor. Artan maliyet baskısı altında faaliyet gösteren firmalar, rakiplerinin yararlandığı avantajlara erişemiyor. Bu durum, rekabet eşitsizliği yaratıyor ve hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Konunun ilgili bakanlıklar ve düzenleyici kurumlar tarafından ele alınmasını beklediklerini aktaran Dr. Siso, araç kiralama firmalarının hizmet ihracatçısı kapsamına alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Dr. Siso, "Turizm ekosistemini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yurt dışı kaynaklı müşterilerden döviz bazlı gelir elde eden araç kiralama firmaları, diğer turizm işletmeleriyle aynı koşullarda faaliyet göstermeyi hak ediyor. Bu düzenleme sektörün rekabet gücünü artıracak ve Türk turizminin genel performansına katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
