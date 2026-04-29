Anzer balı geç satışa çıkınca piyasa sahtesiyle doldu

Anzer balı satışları devam ederken, kooperatifler tüketicileri sahte Anzer balına karşı uyardı.

Rize'nin İkizdere ilçesinin çeşitli endemik bitki türlerine sahip Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep görürken, piyasada "Anzer" ibaresi bulunan sahte ballar satılıyor. Bu durum kooperatifleri ve tüketicileri endişelendiriyor.

Ballar tahlilden geç geldi, ortalık sahte Anzer balı ile doldu

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, Anzer balının bu yıl analizden geç geldiğini, o nedenle satışların devam ettiğini ifade ederek, "2025 ve 2026 yılı için Anzer balı satışlarımız hala devam etmektedir. 2025 yılında Anzer Yaylası'nda üretmiş olduğumuz Anzer balları tahlil sürecinden yani Hacettepe Üniversitesi'nden biraz geç geldiler. Tahminen bir 5 ay balımız geç geldi. Tabii ki haliyle balların geç gelmesi nedeniyle tüketicilerimize balı ulaştırmada bazı zorluklar çektik" dedi.

Balın analizden geç gelmesini fırsata çevirenler nedeniyle tüketicilerin mağdur olduğunu kaydeden Deniz, "Biz kooperatiflerin elinde Anzer balı olmayınca piyasada Anzer balı adı altında satılan Anzer menşeli olmayan bazı ballar bulunmakta. Tabii ki bu da hem vatandaşımızı mağdur etmekte hem de üreticimizi mağdur etmektedir. Orijinal Anzer balı satışımız devam etmektedir. Anzer balı Türkiye'nin en kaliteli, en değerli balıdır. Anzer balıyla ilgili yapılan zaten birçok bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Biz buradan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Anzer balı tüketicilerimize kesinlikle hakiki, gerçek, coğrafi tescilli Anzer balı almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin gerçek Anzer balını sıradan marketlerde ve bal satıcılarında bulamayacağına dikkat çeken Deniz, "Anzer balını sıradan, normal bal dükkanlarından, marketlerden almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu gibi yerlerde çok ucuz miktarlarda Anzer balı adı altında, Anzer ibaresini kullanarak satılan ballar var. Bunlar hakiki gerçek Anzer balı değildirler. Tabii ki vatandaş burada kendisi mağdur edilmekte, haliyle parası da çöpe gitmektedir. Bu anlamda kesinlikle hakiki Anzer balını Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak bizlerden ve Anzer Yaylamızdan güvenle alabilirler" şeklinde konuştu. - RİZE

