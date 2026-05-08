Antalya ve Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Antalya ve Mersin'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO alanı ve çevresinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31'inci Oturumu (COP31) kapsamında ihtiyaç duyulan otopark ve diğer altyapı imalatlarının gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu taşınmazlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Yeni Taşkent Bölgesi (Mersin-Tarsus OSB) İltisak Hattı Projesi kapsamında anılan ildeki belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
