Antalya'da Turizm Sezonu İçin Hazırlıklar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'da, yerli ve yabancı misafirlerin tertemiz tesislerde konaklaması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Denizi, kumu, güneşi, lüks tesisleri, önemli antik kentleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya, her mevsim milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kıran Antalya'ya bu yıl 18 milyon turist gelmesi hedefleniyor.

Kentte kış sezonu bazı oteller kapanırken, bazıları ise 12 ay boyunca hizmet veriyor.

Kışın kapanan ve Ramazan Bayramı tatiliyle açılışları yapılan konaklama tesisleri ile Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kıyı şeridindeki plajlarda yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

Plajlarda iskeleler kuruluyor, şezlonglar yıkanıyor, otellerin havuz ve bahçelerinin bakımı özenle yapılıyor.

Mavi bayraklı 233 plajıyla dünya kentleri arasındaki liderliğini koruyan Antalya'yı her mevsim yerli ve yabancı turistler tatil için tercih ediyor.

"Güzel rezervasyon akışı var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'da tatilcilerin her mevsim denize girebildiğini söyledi.

Limak Hotels Genel Koordinatörü de olan Saatçioğlu, otellerinin kışın açık olmasına rağmen yaz sezonu için hummalı çalışma başlattıklarını, plaj ve havuzlarda, parklarda bakım, onarım ve tadilat yapıldığını belirtti.

Otel yöneticileri olarak yeme içme hizmetinin yanında turistin can ve mal güvenliğinden de sorumlu olduklarını belirten Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan da cankurtaran ekibimizin eğitimlerini tamamladık. Kumlar eleniyor, plajlar tekrar elden geçiriliyor. Tenteler, deniz iskeleleri kuruluyor, hummalı hazırlık var. Amacımız bunların hepsini bayram tatiline yetiştirmekti. Gelen misafirlerimize yazın gördükleri tabloyu biz şu anda göstermek istiyoruz. Ciddi hazırlık içindeyiz. Turistleri tertemiz tesisler, havuzlar, plajlar bekliyor. Güzel bir sezon bekliyoruz, geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak 18 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz."

Antalya'nın plajlarının büyük bölümünün mavi bayraklı olduğunu hatırlatan Saatçioğlu, bu yıl turist sayısında yeni rekorlar kırmak istediklerini dile getirdi.

Şu anda gelen rezervasyonların umut verici olduğunu anlatan Saatçioğlu, özellikle nisan ayı için yoğun rezervasyon aldıklarını, mayıs, haziran ve temmuz, erken rezervasyonların da iyi olduğunu ifade etti.