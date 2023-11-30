Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de Küçükbaş Hayvanlara Dış Parazit İlaçlama Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlar için dış parazit ilaçlama uygulaması gerçekleştirdi. Hayvancılığı desteklemek amacıyla yapılan çalışma ile hayvanların sağlığı korunarak et verimi artırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlar için dış parazit ilaçlama uygulaması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal kesimde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlara dış parazit ilaçlama uygulaması yapıldı.

ET VERİMİNİ YÜKSELTİYOR

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Teknikeri Hasan Simav, çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"Yapmış olduğumuz uygulama hayvanlar için oldukça önemli. Duşlama yöntemiyle dış parazit uygulaması yapıyoruz. Hayvanlar arasında oluşan bulaşıcı hastalıkların önüne geçip, et verimini yükseltmek için bu çalışma büyük önem taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kesimlerde yaşayan üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

ÜRETİCİ BAŞVURDU BÜYÜKŞEHİR GELDİ

Küçükbaş hayvanların dış parazitlerinden kurtulmak için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptıklarını söyleyen Mehmet Ali Balta, "Bir kaç gün içinde gelip hayvanlarımızı ilaçladılar. Parazitlerden kurtulan hayvanlar daha sağlıklı olurken et verimi yüksek oluyor. Başkanımız Muhittin Böcek mahallemize her konuda destek oluyor. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Üreticinin yanında olarak desteklerini hiç eksik etmediği için teşekkür ediyorum" dedi.