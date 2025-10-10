Ankara'ya 'China Town' Projesi Geliyor

Ankara'da Esenboğa Havalimanı yakınında Türkiye ve Çin işbirliğinde inşa adilecek 'China Town Ankara', içinde Çin kültürel deneyim alanlarının da bulunacağı 240 mağazası ile hizmet verecek.

Türkiye ile Çin arasındaki dostluğu, ticareti ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 'China Town Ankara' projesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Esenboğa Havalimanı yakınında inşa edilecek proje, yalnızca bir alışveriş merkezi değil, iki ülke arasında kalıcı bir ticaret ve kültür köprüsü olma vizyonuyla hayata geçiriliyor. Proje, akıllı bina sistemleri, enerji verimli iklimlendirme altyapısı ve su geri dönüşüm sistemleriyle sürdürülebilirlik odaklı olarak tasarlanacak. Ay-yıldız ve Çin bayrağındaki 5 yıldız motifinin yer alacağı yapı, 19 bin metrekare kapalı alanda 240 mağazadan oluşacak. Tamamı Çinli üretici firmalardan oluşacak kiracılar, fabrika mağazaları ve showroom konseptiyle doğrudan tüketiciye ve toptancıya ulaşabilecek.

Ticaretin yanı sıra kültürel bir deneyim alanı olarak da planlanan merkezde 'Asian Food Street', 'Çay Seremonisi Alanı' ve 'Etkinlik Sahnesi' gibi bölümler yer alacak. China Town Ankara, Çinli üreticiler ile Türk iş dünyası arasında kalıcı bağ kurarak, Türkiye'nin merkezinden Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret koridoru oluşturmayı amaçlıyor. - ANKARA