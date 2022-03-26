Ankara'da zam hazırlıkları başladı! Asgari ücretin 5.100 TL'ye çıkarılması gündemde

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ikinci zamma kapıyı kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla umutları tekrar yeşertti.

BAKAN KAPILARI KAPATTI, CUMHURBAŞKANI UMUTLANDIRDI

Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullanmıştı. Dün NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." dedi.

İKTİDAR KURMAYLARI HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Erdoğan'ın açıklamaları ikinci zam beklentisini tekrar güçlendirirken, Ankara kulislerinde iktidar kurmaylarının zam hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Nisan ayında hem işçi hem de işveren tarafı ile görüşmeler yapacak olan iktidar kurmayları, Haziran ayında ikinci zammın uygulanmasını istiyor.

850 TL'LİK BİR ARTIŞ KONUŞULUYOR

Yapılacak zam da ise açlık sınırı ve enflasyon rakamlarının baz alınması gündemde. Kulis bilgilerine göre 850 TL'lik bir zamla asgari ücretin 5.100 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.

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