Ankara'da taksi ücretleri zamlandı

Ankara'da taksi ücretleri zamlandı
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Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi; indi-bindi ücreti 130, açılış ücreti 45 liraya yükseldi. Yeni tarife hem şoförler hem de yolcular için bugünden itibaren uygulamaya girdi.

Artan maliyetler birçok sektörü etkilerken, başkent Ankara'da taksi ücretlerine de zam geldi. Yeni tarifeye göre, kısa mesafeli yolculuklarda uygulanan "indi-bindi" ücreti 130 liraya çıkarıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 45 LİRA OLDU

Taksimetre açılış ücreti de 35 liradan 45 liraya yükseltildi. Böylece hem kısa mesafe yolculukların taban fiyatı hem de yolculuğun başlangıç maliyeti artmış oldu. Zamlı tarifeyle birlikte orta ve uzun mesafeli yolculuklarda da toplam ücretlerin belirgin biçimde artacağı öngörülüyor.

ESNAF ODASINDAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yiğiner, "Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

vatandaşa hergun biraz daha sokmanın neyi dönüm noktası olacak acaba bu saçma bir cümle

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Haber Yorumlarıvatandaş:

ankara da acil 5 bin adet taksi plakası basılması lazım.

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