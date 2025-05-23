Ankara'da taksi ücretleri zamlandı

Artan maliyetler birçok sektörü etkilerken, başkent Ankara'da taksi ücretlerine de zam geldi. Yeni tarifeye göre, kısa mesafeli yolculuklarda uygulanan "indi-bindi" ücreti 130 liraya çıkarıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 45 LİRA OLDU

Taksimetre açılış ücreti de 35 liradan 45 liraya yükseltildi. Böylece hem kısa mesafe yolculukların taban fiyatı hem de yolculuğun başlangıç maliyeti artmış oldu. Zamlı tarifeyle birlikte orta ve uzun mesafeli yolculuklarda da toplam ücretlerin belirgin biçimde artacağı öngörülüyor.

ESNAF ODASINDAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yiğiner, "Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı.