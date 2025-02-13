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Anadolu Üniversitesi ve Borsa İstanbul'dan Yeni İş Birliği: 'Finansal Piyasalar ve Borsa Uygulamaları' Dersi Açıldı

Anadolu Üniversitesi ve Borsa İstanbul'dan Yeni İş Birliği: 'Finansal Piyasalar ve Borsa Uygulamaları' Dersi Açıldı
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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Borsa İstanbul arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Borsa uzmanlarının katılımıyla 'Finansal Piyasalar ve Borsa Uygulamaları' adlı yeni bir seçmeli ders açıldı. Bu ders, öğrencilere finansal piyasalarla ilgili uygulama yapma fırsatı sunacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Borsa İstanbul arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Borsa İstanbul uzmanlarının katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Finans Laboratuvarı'nda (BİSTLAB) yürütülecek yeni bir seçmeli ders açıldı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) kurumsal iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Borsa İstanbul arasındaki işbirliği kapsamında, Finans Laboratuvarı'nda yürütülecek yeni bir seçmeli ders açıldı. Yapılan bu iş birliğinin, mevcut iş birliklerini daha da güçlendirdiğini ifade eden İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Borsa İstanbul uzmanlarının katılımlarıyla yürütülecek olan "Finansal Piyasalar ve Borsa Uygulamaları" isimli dersin öğrencilere finansal piyasalarla ilgili uygulama yapma olanağı sağlayacağını sözlerini ekledi. Prof. Dr. Elif Dağdemir, İİBF Borsa İstanbul ile iş birliğinin yakın gelecekte daha da genişleyerek öğrencilere yeni ufuklar açacağına inandıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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