Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi
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Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıları yeniden altına yöneltti. Citi Bank, altının önümüzdeki 3 ay içinde tarihi bir zirve yaparak 3.500 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD'nin ticaret politikalarındaki ani yön değişiklikleri ve küresel jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli limanlara olan ilgisini artırdı. Bu dalgalı atmosferde dikkatler yeniden altına çevrildi. Citi Bank, bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarıyla ilgili kısa vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

CİTİ'DEN TARİHİ TAHMİN: 3 AYLIK HEDEF 3.500 DOLAR

Citi Bank'ın analizine göre ons altın, önümüzdeki 0-3 aylık süreçte 3.500 dolara ulaşarak rekor kırabilir. Fiyatların bu dönemde 3.100-3.500 dolar/ons aralığında dalgalanabileceği ve yeni bir konsolidasyon bölgesi oluşturabileceği ifade edildi.

ALTIN, DOLARIN YERİNİ Mİ ALIYOR?

Bankanın değerlendirmesinde özellikle yatırımcıların artan belirsizlik karşısında altını dolar yerine tercih etmeye başladığına dikkat çekildi. Bu eğilimin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığı vurgulandı. Doların cazibesinin zayıflaması, altın fiyatlarında daha fazla yükselişin önünü açabilir.

DEĞERLİ METALLERDE YÖN YUKARI

Altın dışında da pozisyonlarını koruyan Citi, platin için 3 aylık hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons olarak belirledi. Bu öngörüler, değerli metallerde genel bir yükseliş beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam Bey:

Altın yükseliyor Bitcoin daha da çok yükseldi ve daha da yükselecek. Şuan 105bin USD üstünde bir adeti. Ağustos belki 150bin ve o an altın $3500 yapabilir. Gelecek yılbaşından sonra yine bu fiyat iki kat olur altın $4000. tam satış zamanı…

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