Haberler

Ambarlı Limanı'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 94 Milyon Lira Değerinde 394 Bin Paket Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda yaptığı operasyonda piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraların imha edildiği ve mücadelelerin sıfır toleransla sürdüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde Ambarlı Limanı'nda gümrük sahasına gelen bir tırın takibe alındığı belirtildi.

Limanda gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin, tırdaki yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş 394 bin 117 paket sigara ele geçirdiğine işaret edilen açıklamada, kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon lirayı bulduğu ve yabancı bandrollü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ele geçirilen kaçak sigara paketlerinin imha edildiği vurgulandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Kaçak sigara ticaretinin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi

Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle güvenliği de güldürdü
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi

Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
Fikri Sağlar'ın 'kiralık' sözleri Gürsel Tekin'i çıldırttı

Fikri Sağlar'ın "kiralık" sözleri Gürsel Tekin'i çıldırttı
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.