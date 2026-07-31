Haberler

Ambarlı Limanı’nda 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ambarlı Limanı’nda 3 ton uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın Ambarlı Limanı’nda düzenlediği operasyonda, yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın Ambarlı Limanı'nda düzenlediği operasyonda, yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton Pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ambarlı Limanı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir konteyner, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda şüpheli bulundu.

Operasyon kapsamında konteynerde yapılan detaylı aramalarda, ticari eşyaların arasına gizlenmiş toz formundaki maddeler tespit edildi. Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde söz konusu maddelerin Pregabalin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el konulurken, olaya ilişkin soruşturmanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analizi sistemleri, teknolojik imkanlar ve etkin denetim kapasitesiyle, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içinde mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi

Cem Küçük için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlama

İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...

Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye komşu ülkede doğal gaz ve petrol arayacak! Detaylar belli oldu
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu

İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı