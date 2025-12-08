Haberler

Amazon Türkiye e-ticaret kategorisinde en beğenilen şirket seçildi

Güncelleme:
Amazon Türkiye, Capital Dergisi'nin 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında e-ticaret kategorisinde birinci oldu. Araştırma, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi gibi kriterlerde de yüksek puanlar aldı.

Amazon Türkiye, Capital Dergisi'nin "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında e-ticaret kategorisinde zirvenin sahibi oldu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Capital Dergisi'nin 26 yıldır sürdürdüğü araştırmanın bu yılki ayağı, Ağustos-Kasım 2025 tarihleri arasında çevrim içi (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi.

Araştırmaya 62 farklı sektörden 510 şirketi temsilen 1500 yönetici katıldı. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye geneli hem de kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Türkiye geneli sıralama, tüm iş dünyası temsilcilerinin değerlendirmeleriyle, sektör bazlı sıralamalar ise ilgili sektördeki profesyonellerin görüşleri alınarak belirlendi.

Amazon Türkiye, geçen yılın ardından bu yıl da "35 Sektörün En Beğenilen İlk 3 Şirketi" listesinde e-ticaret kategorisinin birincisi oldu. Şirket, "Türkiye'nin En Beğenilen 20 Şirketi" listesinde de ilk 10 içerisindeki yerini korudu.

Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin yanı sıra bu durumu sağlayan performans kriterlerini de ölçümleyerek, ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını paylaştı.

Müşteri odaklılığını temel prensibi olarak benimseyen Amazon Türkiye, araştırmada "Müşteri Memnuniyeti" kriterinde bu yıl da birinci oldu. Şirket, ayrıca "Hizmet/Ürün Kalitesi", "Güvenilir Şirket Olma" ve "Yenilikçilik" kriterlerinde ilk 5 arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, e-ticaret kategorisinde bu yıl da en beğenilen şirket seçilmenin ve tüm sektörler arasında ilk 10'da yer almanın, kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erdem, "Bu başarı, ekiplerimizin müşteri odaklılık, yenilikçilik ve operasyonel mükemmellik anlayışıyla ortaya koyduğu tutarlı performansın bir sonucu. Türkiye'de müşterilerimize her gün daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

