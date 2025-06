Amazon Prime Day Kampanyasında Ücretsiz Oyun Fırsatları

Amazon'un "Prime Day" kampanyasında, Prime üyeleri Saints Row IV: Re-Elected, STAR WARS: Rebellion, Saints Row 2, TOEM, Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, 8-14 Temmuz arasında Prime Day kampanyası sunacak. Prime Gaming üyeleri de hem Prime Day öncesinde hem de Prime Day boyunca fırsatlarla dolu dönem geçirecek.

Şirket, Prime Day heyecanını kutlamak üzere haziranda sunulan "Prime Gaming" içeriklerine ek olarak Prime üyelerine 6 PC oyununu ücretsiz verecek. Bu oyunlar arasında Saints Row IV: Re-Elected, STAR WARS: Rebellion, Saints Row 2, TOEM, Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft yer alacak.

Üyelerine özel fırsatlar, ücretsiz teslimat, indirimler sunan Amazon Prime üyeliği içerisinde Prime Gaming hizmeti de yer alıyor.

Prime Gaming sayesinde üyeler, süresiz olarak sahip olabilecekleri ücretsiz indirilebilir oyunlara, her ay bir Twitch kanal aboneliğine ve daha birçok avantaja sahip olabiliyor.

Prime üyeleri bu oyunlara ek olarak haziran ayında daha pek çok ücretsiz oyunu da kütüphanelerine ekleyebilecek.

Halihazırda oynanabilen oyunlar arasında Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station ve Death Squared bulunuyor. 19 Haziran'da Dark Envoy ve FATE: Undiscovered Realms oyunları erişime açıldı. 26 Haziran'da ise Thief: Deadly Shadows, Jupiter Hell ve Gallery of Things: Reveries oyunları erişime açılacak.