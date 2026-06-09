Haberler

Genç çiftçi akademisinde eğitim saati

Genç çiftçi akademisinde eğitim saati
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde düzenlenen genç çiftçi akademisi eğitimleriyle, gençlerin bitkisel ve hayvansal üretim teknolojilerine hakim, bilinçli üreticiler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Amasya'da tarımsal üretimin geleceğine katkı sunup genç çiftçilerin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen genç çiftçi akademisi eğitimlerine Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik destek sağladı. Uzman teknik personeller süreçlerin içinde yer alarak gençlerin bitkisel ve hayvansal üretim teknolojilerine hakim, bilinçli üreticiler olarak yetişmelerine rehberlik ediyor.

Eğitim boyunca ele alınan konularda doğru hasat ve silaj teknikleri, analize dayalı üretim, verimlilik, işletme yönetimi ile girişimcilik gibi başlıklar yer alıyor.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin tarımı profesyonel bir meslek olarak görmelerini sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi oluşturmak adına sektör paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Üreten, gelişen ve kazanan bir Amasya için gençlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar

Polis her yerde bu vandallığı yapanları arıyor
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı!
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu

Kim gördüyse aracını durdurdu, ortaya bu görüntüler çıktı
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!
Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

İtalya'dan açıklama geldi: Bonservisi için Galatasaray ile görüşeceğiz