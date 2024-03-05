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Altunhisar ilçesinde çiftçilere nohut ve fasulye tohumu dağıtılacak

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Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını açıkladı. Dağıtımın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKEP projesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını söyledi.

Kurumda gazetecilerle bir araya gelen Baş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında ilçede nohut ve kuru fasulye üretimini arttırmak istediklerini belirtti.

Baş, 2024-2025 sezonunda yüzde 75'i hibe olmak üzere nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını ifade ederek, "Tohum bedelinin sadece yüzde 25'i çiftçilerimiz tarafından karşılanacak olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz, 15 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvurabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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