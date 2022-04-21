Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 270 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçedeki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde 270 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlarla 2 bin dekar nohut, 2 bin 740 dekar yağlık ayçiçeği ve 30 dekar kuru fasulye tohumu toprakla buluşacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeli tohum dağıtım programına Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi