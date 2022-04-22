Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi - Haberler

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Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş'ta çiftçiler sulama suyu konusunda bilgilendirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ yetkilileri tarafından sulama suyunun daha dikkatli kullanılması konusunda bilgilendirildi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ yetkilileri tarafından sulama suyunun daha dikkatli kullanılması konusunda bilgilendirildi.

Belediye Kültür Sarayında Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ yetkilileri ve Belediye Başkanı Arif Teke'nin de katılımıyla çiftçilere yönelik Beşkarış Barajı, sulama sistemleri ile ilgili olarak suyun daha dikkatli kullanılması hususunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haberler

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