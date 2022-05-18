Altıntaş'ta &quot;Bir fide bir can&quot; projesi - Haberler

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Altıntaş'ta "Bir fide bir can" projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş'ta 'Bir fide bir can' projesi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Bir fide bir can " projesi çerçevesinde İstiklal İlkokulu öğrencilerine fide dağıtımı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Bir fide bir can " projesi çerçevesinde İstiklal İlkokulu öğrencilerine fide dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Bir bide bir can " projesi çerçevesinde Altıntaş İstiklal İlkokulu öğrencilerine kendi fidelerini yetiştirmek ve sorumluluk kazanmaları için düzenlenen fide dağıtım etkinliğine katılan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, öğrencilere fidan dağıttı.

Düzenlenen etkinlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere fide dikme ve yetiştirme konusunda bilgi verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haberler

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