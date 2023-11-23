Haberler ›› Ekonomi ›› Altınözü Zeytinyağı Coğrafi İşaretli Ürün Olarak Tescillendi

Altınözü Zeytinyağı Coğrafi İşaretli Ürün Olarak Tescillendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üretilen zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, bu tescilin ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.