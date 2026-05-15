Haberler

Altının ons fiyatı faiz baskısıyla geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki savaş belirsizlikleri ve merkez bankalarının faiz artırım beklentileriyle yüzde 2,42 azalarak 4 bin 600 doların altına indi. Gümüş fiyatları da yüzde 6'dan fazla düştü.

Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin diplomatik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımı beklentileriyle yüzde 2'den fazla düştü.

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 2,42 azalışla 4 bin 600 doların altına indi. Böylece altın, 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 6'dan fazla düşüşle 77 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pekin'de gerçekleşen zirveden somut bir sonuç çıkmamasının küresel belirsizliği artırdığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin karşılanmaması üzerine petrol fiyatlarının cuma günü yeniden yükselişe geçtiğini hatırlattı.

Bu durumun küresel enflasyon baskısını besleyerek merkez bankalarının para politikalarını sıkı tutacağı beklentisini güçlendirdiğini kaydeden analistler, Orta Doğu'da şubat ayı sonunda başlayan savaştan bu yana değişen faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Analistler, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini askıya alacağını, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise faiz artırımlarına devam edeceğini öngörüyor.

Bu arada, değerli metallerin dolar cinsinden fiyatlanması nedeniyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da fiyatları aşağı çekiyor. Güçlü dolar, farklı para birimi kullanan yatırımcılar için maliyetleri artırarak küresel talebi zayıflatıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha